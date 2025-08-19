Ташуев: «Спартак» не знает, что он хочет делать на поле

19 августа 2025, 15:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» в матче пятого тура с «Зенитом». Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам Ташуева, «Спартак» не знает, что он хочет делать на поле.





«Когда он вел в матче с «Зенитом» в счёте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперёд и добивать, то ли успокаивать игру. Это настоящая тренерская ошибка», — отметил он.