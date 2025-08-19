Ташуев: «Спартак» не знает, что он хочет делать на поле
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался об игре «Спартака» в матче пятого тура с «Зенитом». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По словам Ташуева, «Спартак» не знает, что он хочет делать на поле.
«Когда он вел в матче с «Зенитом» в счёте и остался в большинстве, футболисты не понимали, как им действовать. То ли бежать вперёд и добивать, то ли успокаивать игру. Это настоящая тренерская ошибка», — отметил он.
Когда команда выходит вперед, ей необходимо забить ещё один гол через семь минут после первого. В этот момент соперник находится в состоянии стресса из-за пропущенного мяча, и это значительно повышает шансы на победу, добавил бывший главный тренер.
Напомним, по итогам пяти сыгранных матчей «Спартак» располагается на тринадцатой строчке в таблице РПЛ, имея в активе пять очков.