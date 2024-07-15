Легендарного футболиста Канчельскиса избили в Москве

Фото: РИА Новости/Игорь Уткин
Знаменитого футболиста Андрея Канчельскиса избили в Москве. Об этом рассказал РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.
Пока неизвестно, кто именно осуществил нападение и по какой причине. У бывшего футболиста пробито веко и голова. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Уже в юные годы российский футболист латышского происхождения играл за легендарную команду «Манчестер Юнайтед» и с 1992 по 1998 год — за сборную России.
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