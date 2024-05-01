Дело Промеса о ДТП в Дубае закрыли

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Прокуратура Дубая сообщила, что дело форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае было закрыто, передает РИА Новости.
В настоящее время Промес ждет решения по своей экстрадиции в Нидерланды, где его приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полтора года за нападение с отягчающими обстоятельствами.
Полиция Дубая задержала Промеса 29 февраля при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум по обвинению в местном правонарушении, а именно ДТП. Позднее он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов.
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