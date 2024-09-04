Канчельскис озвучил уязвимое место сборной России

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о том, что уязвимым местом сборной России является игра в обороне.
Напомним, 5 сентября наша сборная сыграет с Вьетнамом.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
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«Игра в обороне — уязвимое место сборной России. Уже традиционно не хватает сильных центральных защитников. Понятно, что в матчах против Вьетнама и Таиланда защитникам, возможно, даже напрягаться не придется, но если говорить о шансах соперников, то они могут дождаться ошибки наших игроков обороны», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил, что матчи против Вьетнама и Таиланда пойдут на пользу российской сборной.
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