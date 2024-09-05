Генсек РФС Митрофанов: матч между Россией и Таиландом пройдет несмотря на погоду

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Матч между сборными России и Таиланда состоится несмотря на погодные условия, отмены быть не должно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Сегодня, 5 сентября, российская сборная выиграла в Ханое у сборной Вьетнама, а следующий матч запланирован на субботу, когда во Вьетнаме прогнозируют угрозу тайфуна.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама и отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено все же не было.
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«Думаю, что матч с Таиландом не может быть отменен <…> Если завтра начнется тайфун и отменят матч, сборная поедет 7 числа в отель. Когда наступит время посадки в самолет по текущему расписанию, полетит домой», — пояснил Митрофанов.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал победу россиян над сборной Вьетнама и отметил, что в этом товарищеском матче много сил затрачено все же не было.
«Моменты были, и два гола забили хорошие. В эпизоде с первым голом Мусаев сделал хорошую передачу, а Кузяев откликнулся. Третий гол тоже хорошо разыграли. Был момент, когда в пустые ворота не забили. Вьетнам неплохо выходил из обороны в атаку, контролировал мяч на своей половине поля», — пояснил Тарханов.Читайте также:
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