«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент

Фото: сайт Госдумы
России не следует уже сейчас определяться по поводу участия отечественных спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Лучше вынести решение в последний момент. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
На днях Международный олимпийский комитет МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, однако выдвинул ряд требований. МОК разрешил приехать на соревнования 55 россиянам. При этом атлеты не будут допущены на Игры, если публично поддерживали спецоперацию, числятся в армии или органах безопасности. Использование российской символики, флага и гимна на Олимпиаде также запрещено.
Уже сейчас ясно, что сильнейшие российские спортсмены на Олимпиаду не поедут, отметила депутат.
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«В МОК уже сейчас говорят: определитесь уже сейчас, кто поедет на Олимпиаду, кто эти 55 человек. Но не надо лить воду на их мельницу. Я считаю, что сейчас определяться не надо. Они психуют, но сами постоянно меняют правила допуска. Нет, ребята! А давайте-ка мы как минимум за месяц до Игр посмотрим, что вы ещё придумаете. Подождем до последнего, ещё есть время, поверьте. Может, ещё Макрон выйдет с каким-нибудь заявлением, что ни одного русского в Париже не будет. Пусть они сами нервничают и волнуются, что нарушили права спортсменов», – сказала Журова.
«Всех сильнейших уже убрали – они точно не едут. Они уже фотографировались с Владимиром Путиным на разных мероприятиях. К тому же большинство из них выступают за клубы «Динамо» и ЦСКА. Откуда мы наберём этих 55 человек? А если даже и наберём, каков будет уровень этих спортсменов?», – задала вопрос собеседница «Радио 1».Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.
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Лора Луганская