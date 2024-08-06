«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0

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Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0, сообщает Lenta.ru. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» одержал убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 56-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счет до разгромного.
После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.
В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.
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После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.
В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.
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Елена Перлова