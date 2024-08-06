Сбивший планку гениталиями легкоатлет прокомментировал инцидент на Олимпиаде

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Французский прыгун с шестом Антони Аммирати, проваливший одну из попыток в квалификации на Олимпиаде в Париже, сбив планку гениталиями, прокомментировал инцидент. Комментарий спортсмена публикует Unilad.
21-летний француз не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Изначально он задел планку ногами, а затем окончательно сбил ее пенисом. Из-за этого Аммирати не смог попасть в финал соревнований и упустил шанс завоевать медаль.
Антони добавил, что рад тому, что смог вызвать у людей улыбку и смех. Он выдвинул предположение, что это может стать началом чего-то удивительного.
Ранее сообщалось, что израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил он.
Антони добавил, что рад тому, что смог вызвать у людей улыбку и смех. Он выдвинул предположение, что это может стать началом чего-то удивительного.
Ранее сообщалось, что израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак