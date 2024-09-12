На матче розыгрыша Кубка футбольных мам в Дубне определились победители трёх наград

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи розыгрыша Кубка футбольных мам. В турнире участвовали команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Золотой Кубок завоевали «Футбольные мамы Москвы», которые в финальном матче одержали победу над представителями клуба «Футбольные мамы Знамя Труда» из Орехово-Зуева.
Третье место заняла команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.
В финальной встрече за «Серебряный Кубок» победителем стала еще одна дубненская команда — «Спартак Юниор мамы белые», которая преодолела сопротивление «Футбольных мам Динамо», также представляющих Дубну. Третьей призовой командой стали «Динамо Дубна».
«Кубок Надежды» был присуждён команде «Дворовые девчата» из Дубны.
Лучшие игроки турнира также получили индивидуальные награды. Призерами стали Светлана Волкова (команда «Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор Мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор Мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).
Каждый участник спортсмен получил уникальную медаль от организаторов АНО «Футбольные мамы», а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами от министерства физической культуры и спорта Московской области.
Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу
Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу
Третье место заняла команда «Спартак Юниор Мамы красные» из Дубны.
В финальной встрече за «Серебряный Кубок» победителем стала еще одна дубненская команда — «Спартак Юниор мамы белые», которая преодолела сопротивление «Футбольных мам Динамо», также представляющих Дубну. Третьей призовой командой стали «Динамо Дубна».
«Кубок Надежды» был присуждён команде «Дворовые девчата» из Дубны.
Лучшие игроки турнира также получили индивидуальные награды. Призерами стали Светлана Волкова (команда «Знамя Труда»), Алла Шидакова («Футбольные мамы Динамо»), Екатерина Мошкова («Спартак Юниор Мамы красные»), Таисия Покидова («Спартак Юниор Мамы белые»), Елена Неясова («Футбольные мамы Москвы»), Виктория Матюшина («Дворовые девчата») и Татьяна Давыдова («Динамо Дубна»).
Каждый участник спортсмен получил уникальную медаль от организаторов АНО «Футбольные мамы», а команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами от министерства физической культуры и спорта Московской области.
Читайте также:
Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу
В Подмосковье началась аккредитация для СМИ на благотворительный забег «Пульс Добра»
Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу
Дайана Хусинова