На матче розыгрыша Кубка футбольных мам в Дубне определились победители трёх наград

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В городском округе Дубна на стадионе «Волна» прошли матчи розыгрыша Кубка футбольных мам. В турнире участвовали команды из Москвы, Орехово-Зуева и Дубны, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.