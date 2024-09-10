Подмосковные спортсменки выиграли медаль чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу финального этапа чемпионата России по пляжному волейболу, призёрами турнира представительницы Московской области стали впервые за пять лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В одной восьмой финала команда «Заречье-Одинцово» со счётом 2:0 победила представительниц нижегородского клуба «Спарта». В четвертьфинале с таким же счётом подмосковные волейболистки обыграли команду «Тулица» из Тульской области, а в полуфинале уступили будущему победителю чемпионата — столичной команде «Динамо -2». В матче за бронзу спортсменки из Подмосковья встретились с командой «Диномо-3» из Москвы и победили соперниц со счётом 2:0», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что до этого команда «Заречье-Одинцово» последний раз получила награду чемпионата России в 2018 году — тогда представительницам Московской области досталось серебро.
Читайте также:
Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на этапе Кубка Содружества по биатлону
WADA не будет оспаривать оправдание попавшегося на допинге теннисиста Синнера
Более 1500 участников пробежали «Арбузный кросс» в Одинцове
Лев Каштанов