Сборная Подмосковья выиграла Кубок России по кёрлингу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Высшую ступень пьедестала почёта заняли Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалёва. На втором и третьем местах - команды Новосибирска и Иркутска. В турнире приняли участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, Удмуртии, Красноярского и Алтайского краёв», – говорится в сообщении.Кубок России по кёрлингу проходил в Новосибирске. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская