Футбольные звёзды провели матч с бойцами дивизии Дзержинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Легендарные футболисты сыграли с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Нацгвардии. Товарищеский матч силовиков со звёздами спорта состоялся в третий раз, рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Как правило, мы завершаем сезон, играя с военнослужащими дивизии Дзержинского. Встречи всегда проходят интересно и эмоционально. Ребята молодые, тренированные. Но у нас больше опыта. Это чисто дружеский матч, больше для болельщиков, для детей, семей, для тех военнослужащих, которые смотрят на трибунах», – рассказал тренер команды «Легенды футбола» Валерий Гладилин.Встреча завершилась со счётом 9:9. В составе команды звёзд на поле вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Главным тренером команды легенд выступил Гладилин. Для зрителей игру комментировал спортивный журналист, депутат Мособдумы Олег Жолобов.
Как отметили в ведомстве, более 1 тыс. дзержинцев, участвовавших в спецоперации, получили государственные награды. Двоим присвоено звание Героя России, одному из них – посмертно.
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