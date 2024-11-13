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Самбисты из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Две бронзовые медали завоевали на чемпионате мира по самбо спортсмены из Московской области Степан Солдатенков и Нина Сердюк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Степан Солдатенков из Королёва, выступающий в весовой категории более 98 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала по итогам соревнований в дисциплине «спортивное самбо». А Нина Сердюк из Воскресенска в весовой категории до 59 килограммов завоевала бронзу в дисциплине «женское боевое самбо», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что соревнования по женскому боевому самбо впервые были включены в программу чемпионата мира.



Турнир проходил с 7 по 11 ноября в столице Казахстана Астане, участниками соревнований стали самбисты из более чем 80 стран.

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Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею
13 ноября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельников

Три воспитанника спортшколы «Котельники» представляли городской округ на Международном турнире по настольному хоккею «Санкт-Петербург опен». Он стал частью серии «Гранд Скорпион Прикс» и представлял собой отборочные соревнования на чемпионат мира, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В турнире участвовали спортсмены из дружественных стран – Белоруссии и Узбекистана.
«Лучший результат показал Станислав Капсамун, который прошёл квалификацию, отборочный турнир Высшего дивизиона и вышел в плей-офф соревнований. По итогам турнира Станислав вошел в топ-10 лучших игроков и получил памятный приз. Другой представитель Котельников, Максим Буханцов, занял третье место во Втором дивизионе», – отметили в администрации.
Всего в турнире приняли участвие более 70 спортсменов-нахокеров из разных стран.

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#московская область
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Раскрыли причину дисквалификации российского хоккеиста Макарова
Российского хоккеиста Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев из-за допинга
13 ноября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/ shironosov

В допинг-пробе хоккеиста Максима Макарова обнаружили наркотические вещества. Его дисквалифицировали на 20 месяцев, информирует ТАСС.
В пробе спортсмена обнаружили морфин и отстранили на 20 месяцев, дисквалификация будет отсчитываться с 21 декабря 2023 года. Его наказание закончится 21 августа 2025 года.

Макаров — воспитанник петербургской школы хоккея. Он выступал за ярославский Молодежной хоккейной клуб «Локо» в сезоне 2011/12 — в нём он состоял три года. Потом Максим Макаров попал в Высшую хоккейную лигу — там за пять сезонов он успел поиграть в шести клубах, среди которых пермский «Молот-Прикамье», петербургские «Динамо» и «СКА-Нева», «Рязань», «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу» (Китай).

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов объявил, что «Локомотив» — весьма стабильный клуб, у которого нет слабых мест.

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#клуб
#наказание
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#спорт
#спортсмены
#хоккей
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Турнир Hype FC по поп-MMA не состоялся — силовики сорвали шоу
Shot: в Подмосковье турнир по поп-MMA отменили, а главу организации задержали
13 ноября 2024, 01:26

Фото: iStock/RuslanShevchenko

В Москве силовики сорвали бойцовский турнир Hype FC по поп-MMA, который должен был пройти вечером 12 ноября 2024 года на Live-арене, передает SHOT.
По словам очевидцев, люди в масках и форме зашли на арену в начале мероприятия и задержали главу Hype FC Альфредо Аудиторе (настоящее имя — Магомед Носаев). После этого организаторы объявили об отмене боев, и фанаты начали покидать арену.

Ранее турнир уже переносили с 1 ноября по неизвестным причинам. Причиной нынешней отмены могли стать жалобы общественных деятелей, обвиняющих организаторов в пропаганде наркотиков и рекламе казино, а также других противозаконных действиях.

Кроме того, сообщалось, что глава организации Носаев имеет проблемы с законом по нескольким статьям.

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#мероприятия
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Плющев объяснил включение Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ
12 ноября 2024, 20:33

Павел Дацюк (Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов)

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что включение в Зал хоккейной славы НХЛ олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли россиянина Павла Дацюка объясняется его мастерством и уровнем профессионализма.
«В Зал хоккейной славы включают не просто игроков, туда включают мастеров, которые радовали своей игрой тысячи, миллионы болельщиков. Дацюк демонстрировал своё мастерство на площадке и достиг того уровня, что на некоторых матчах его голы приветствовали стоя. Включение в Зал славы — это почётная миссия, и для популяризации хоккея и российских хоккеистов это значимый момент», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Плющев.

Он поприветствовал решение о включении Дацюка в Зал хоккейной славы НХЛ.

Ранее обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал «Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#кхл
#нхл
#хоккей
#спортсмены
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Кирш поделился впечатлением от работы с Семаком
12 ноября 2024, 20:26

Сергей Семак (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Воспитанник «Зенита» Илья Кирш заявил, что при работе с главным тренером петербургского клуба Сергеем Семаком последний произвёл на спортсмена впечатление спокойного человека и профессионала.
«Ничего особенного. Думаю, он видел, что я был готов, поэтому перед игрой просто сказал, чтобы я не нервничал. Ребята тоже тогда похвалили. Семак произвёл впечатление очень спокойного тренера и человека», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Кирш.

Напомним, в сентябре прошлого года футболист Илья Кирш сыграл за «Зенит» в товарищеском матче с «Сепаханом».

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что низкая посещаемость матчей команды в рамках РПЛ связана с плохой работой самого клуба.

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#рпл
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#тренер
#спортсмены
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Калешин назвал условие чемпионства «Краснодара» в РПЛ
Калешин: «Краснодар» станет чемпионом, если хорошо пройдёт весну
12 ноября 2024, 20:15

Фото: iStock/XiXinXing

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин заявил, что команда имеет шансы чемпионства в этом сезоне РПЛ при условии удачного прохождения весны.
Кроме этого, он оценил исход матча 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином», который завершился ничьей со счётом 1:1.

«Равная игра, было небольшое преимущество «Краснодара». Что касается весеннего отрезка, тяжело прогнозировать, но думаю, что, если «Краснодар» хорошо пройдёт весну, у него большие шансы стать чемпионом. Не всегда это получается, «Краснодар» часто проваливает начало весны, потом начинает набирать обороты. «Зенит» этого может уже не простить», — поделился в беседе с Metaratings.ru Калешин.

А экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева в матче второго тура Итогового турнира АТР против австралийца Алекса Де Минора. Он отметил, что тяжело прогнозировать поведение российского спортсмена в этой игре.

«Тяжело, когда ты уже на отдыхе, а тебя заставляют играть. С одной стороны, ты и хочешь, с другой — мячи, которые ты проигрываешь, вселяют раздражение. Вроде бы игра есть, но не хватает чуть-чуть, чтобы выиграть решающее очко. Здесь тонкая грань, поэтому трудно сказать, как Медведев себя поведёт в этом матче», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.

Ранее Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.

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#рпл
#краснодар
#футбол
#теннис
#спорт
#спортсмены
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Экс-теннисист Ольховский объяснил поражения Медведева от Синнера и Алькараса
12 ноября 2024, 19:51

Даниил Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.
«Это усталость к концу сезона накопилась – перелеты, игры. Не думаю, что какие-то конкретные матчи повлияли, а это именно усталость в целом», — высказался в беседе с Газета.ру Ольховский.

До этого бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскрыл, что нападающий Артём Дзюба мог оказаться в оренбургском клубе.

«Дзюба мог оказаться в «Оренбурге». Я не знаю нюансов. Диалог с ним был примерно тогда, когда меня отстранили. Не могу сказать, почему не получилось с ним договориться», — поделился в беседе с Metaratings.ru Андреев.

Ранее бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявлял о том, что нападающий Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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#футболист
#теннис
#спорт
#спортсмены
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Наумов объяснил низкую посещаемость матчей «Локомотива»
12 ноября 2024, 18:19

Фото: iStock/Sergii Kateryniuk

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что низкая посещаемость матчей «Локомотива» в рамках РПЛ связана с плохой работой самого клуба.
«Низкая посещаемость на матчах «Локомотива» связана с работой клуба. Там нет главного, потому что Леоненко настолько слабый, что его нельзя назвать руководителем. Совет директоров этим не занимается, у них и так хватает работы. Раньше на матчи «Локомотива» ходили 8-10 тыс. только активных фанатов. Лучшие группы отправляли на выездные игры «Локомотива» за счёт клуба. Менеджмент «Локомотива» плохо работает, поэтому такая низкая посещаемость», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил о нестабильном выступлении московского «Спартака».

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#спорт
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#счёт
#рпл
#игры
#футбол
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Подмосковные боксёры завоевали пять медалей клубного чемпионата мира
12 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первом клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Семыкин из Электростали и Константин Опольский из Ногинска. А вторые места заняли Михаил Усов из Подольска, Юрий Двали из Балашихи и Володя Мнацаканяна из Ногинска», — говорится в сообщении.
Всего сборная России, в составе которой выступали подмосковные боксёры, завоевала на турнире 12 медалей: четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую. Такой результат обеспечил россиянам втрое место в общекомандном зачёте.

Первый клубный чемпионат мира по боксу проводился с 5 по 11 ноября в Рио-де-Жанейро.

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#спорт
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#минспорта мо
#чемпионат мира
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