Самбисты из Подмосковья выиграли две медали на чемпионате мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две бронзовые медали завоевали на чемпионате мира по самбо спортсмены из Московской области Степан Солдатенков и Нина Сердюк, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Степан Солдатенков из Королёва, выступающий в весовой категории более 98 килограммов, поднялся на третью ступень пьедестала по итогам соревнований в дисциплине «спортивное самбо». А Нина Сердюк из Воскресенска в весовой категории до 59 килограммов завоевала бронзу в дисциплине «женское боевое самбо», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что соревнования по женскому боевому самбо впервые были включены в программу чемпионата мира.
Турнир проходил с 7 по 11 ноября в столице Казахстана Астане, участниками соревнований стали самбисты из более чем 80 стран.
Читайте также:
Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею
Раскрыли причину дисквалификации российского хоккеиста Макарова
Турнир Hype FC по поп-MMA не состоялся — силовики сорвали шоу
Лев Каштанов