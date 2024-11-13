В Сергиевом Посаде проведут турнир по футзалу памяти разведчика Толмачёва

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Сергиево-Посадском городском округе 16 ноября пройдёт турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачёва. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«За награды турнира поборются команды Минобороны «Позитрон», ФСБ «Атом», МВД «Система», а также клубы-участники первенства Подмосковья из Сергиево-Посадского городского округа – «08 БУ», «ОК-Лоза», FC HAVAL AVANTIME, «Колено Марка Ройса» и спортшкола «Сергиев Посад», – говорится в сообщении.Почётными гостями соревнований станут известные российские футболисты – один из лучших защитников в истории российского футбола Дмитрий Сенников, а также советский футболист и тренер Анатолий Коробочка.
Турнир пройдёт по адресу: Сергиев Посад, ул. Замышляева 1-а, спорткомплекс ЦСКА. Торжественная церемония открытия начнётся в 10:00
Вход для зрителей и гостей мероприятия свободным.
Александр Толмачёв родился 13 апреля 1996 года в Ростове-на-Дону в семье военнослужащего. Активно занимался футболом, баскетболом и флорболом.
В 2014-2016 годах обучался и проходил срочную службу в Голицынском пограничном институте ФСБ России и в 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой дивизии им. Ю.А. Андропова. Командир минометного расчёта, младший сержант запаса.
В феврале 2023 года пошёл добровольцем на СВО. Погиб 12 ноября того же года в ходе боёв за населённый пункт Синьковка Харьковской области.
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