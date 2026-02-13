Достижения.рф

«Номер один»: Полузащитник «Ростова» назвал главную звезду российского футбола

Полузащитник «Ростова» Байрамян считает Аршавина лучшим игроком столетия
Фото: Istock/Rost-9D

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выбрал лучшего российского футболиста XXI века. Им стал бывший нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.



Журналисты издания «РБ Спорт» спросили у Байрамяна, кого бы он сам поставил на первое место в голосовании о лучшем игроке столетия.

«Однозначно Аршавина. Я считаю, он номер один. На втором месте, наверное, Юрий Жирков», — высказался спортсмен.
С третьим местом возникли сложности — полузащитник «Ростова» перечислил сразу несколько достойных кандидатур. Среди них Артём Дзюба и Игорь Акинфеев. Отдельно Байрамян вспомнил Алана Дзагоева — ему всегда нравилась техника игры этого футболиста.

Ольга Щелокова

