«Номер один»: Полузащитник «Ростова» назвал главную звезду российского футбола
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выбрал лучшего российского футболиста XXI века. Им стал бывший нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.
Журналисты издания «РБ Спорт» спросили у Байрамяна, кого бы он сам поставил на первое место в голосовании о лучшем игроке столетия.
«Однозначно Аршавина. Я считаю, он номер один. На втором месте, наверное, Юрий Жирков», — высказался спортсмен.С третьим местом возникли сложности — полузащитник «Ростова» перечислил сразу несколько достойных кандидатур. Среди них Артём Дзюба и Игорь Акинфеев. Отдельно Байрамян вспомнил Алана Дзагоева — ему всегда нравилась техника игры этого футболиста.
