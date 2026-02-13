«Номер один»: Полузащитник «Ростова» назвал главную звезду российского футбола

13 февраля 2026, 16:49

Полузащитник «Ростова» Байрамян считает Аршавина лучшим игроком столетия

Фото: Istock/Rost-9D

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выбрал лучшего российского футболиста XXI века. Им стал бывший нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин.





Журналисты издания «РБ Спорт» спросили у Байрамяна, кого бы он сам поставил на первое место в голосовании о лучшем игроке столетия.

«Однозначно Аршавина. Я считаю, он номер один. На втором месте, наверное, Юрий Жирков», — высказался спортсмен.