Точилин оценил возможный переход Николсона в «Сочи»

13 февраля 2026, 15:49

Фото: iStock/arnaldo moreno

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал новость о возможном переходе экс-нападающего «Спартака» Шамара Николсона в черноморский клуб. Своим мнением на этот счет он поделился в беседе с Metaratings.ru.





Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 28-летний форвард может перебраться в «Сочи». Точилин отметил, что у команды сейчас есть проблемы в нападении, поскольку альтернативы Федорову и Игнатову пока нет, а Ильин с Мелешиным еще восстанавливаются.

«Сложно сказать, будет ли этот футболист усилением… потому что мы давно его не видели. Не сказать, что в «Спартаке» он хорошо себя проявил… По имени, на бумаге это должно быть усилением, по факту — покажет время», — сказал Точилин.