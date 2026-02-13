Точилин оценил возможный переход Николсона в «Сочи»
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал новость о возможном переходе экс-нападающего «Спартака» Шамара Николсона в черноморский клуб. Своим мнением на этот счет он поделился в беседе с Metaratings.ru.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 28-летний форвард может перебраться в «Сочи». Точилин отметил, что у команды сейчас есть проблемы в нападении, поскольку альтернативы Федорову и Игнатову пока нет, а Ильин с Мелешиным еще восстанавливаются.
«Сложно сказать, будет ли этот футболист усилением… потому что мы давно его не видели. Не сказать, что в «Спартаке» он хорошо себя проявил… По имени, на бумаге это должно быть усилением, по факту — покажет время», — сказал Точилин.Николсон покинул «Спартак» зимой прошлого года. После этого он перешел в мексиканскую «Тихуану», где провел 21 матч, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.