Тренер Красножан разрушил миф о «бесполезном» Роналду на ЧМ-2026
Тренер Красножан: хейт Криштиану Роналду на ЧМ-2026 неуместен
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан оценил игру Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года и прокомментировал критику в адрес португальского нападающего.
В беседе с Metaratings.ru Красножан отметил, что тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, вероятно, хотел бы видеть в составе форварда, который активнее участвует в оборонительных действиях.
«Но в любом случае величайшая карьера Роналду, его достижения и отношение к футболу могут вызывать только огромное уважение к спортсмену, поэтому хейт португальца на ЧМ-2026 был неуместен», — заявил Юрий Анатольевич.На ЧМ-2026 Роналду отличился трижды: оформил дубль в матче против Узбекистана (5:0) и забил один гол в игре с Хорватией (2:1). Всего на шести мундиалях португалец провёл 27 матчей и записал в свой актив 11 забитых мячей.