Тренер Красножан разрушил миф о «бесполезном» Роналду на ЧМ-2026

13 июля 2026, 17:54

Тренер Красножан: хейт Криштиану Роналду на ЧМ-2026 неуместен

Криштиану Роналду (Фото: Instagram* @cristiano)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан оценил игру Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года и прокомментировал критику в адрес португальского нападающего.





В беседе с Metaratings.ru Красножан отметил, что тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, вероятно, хотел бы видеть в составе форварда, который активнее участвует в оборонительных действиях.

«Но в любом случае величайшая карьера Роналду, его достижения и отношение к футболу могут вызывать только огромное уважение к спортсмену, поэтому хейт португальца на ЧМ-2026 был неуместен», — заявил Юрий Анатольевич.