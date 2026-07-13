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Тренер Красножан разрушил миф о «бесполезном» Роналду на ЧМ-2026

Тренер Красножан: хейт Криштиану Роналду на ЧМ-2026 неуместен
Криштиану Роналду (Фото: Instagram* @cristiano)

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Красножан оценил игру Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года и прокомментировал критику в адрес португальского нападающего.



В беседе с Metaratings.ru Красножан отметил, что тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, вероятно, хотел бы видеть в составе форварда, который активнее участвует в оборонительных действиях.

«Но в любом случае величайшая карьера Роналду, его достижения и отношение к футболу могут вызывать только огромное уважение к спортсмену, поэтому хейт португальца на ЧМ-2026 был неуместен», — заявил Юрий Анатольевич.
На ЧМ-2026 Роналду отличился трижды: оформил дубль в матче против Узбекистана (5:0) и забил один гол в игре с Хорватией (2:1). Всего на шести мундиалях португалец провёл 27 матчей и записал в свой актив 11 забитых мячей.

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Ольга Щелокова

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