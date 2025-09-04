Игрок «Факела» Моцпан: в хороших условиях, таких как в «Зените», тратить много денег не надо

04 сентября 2025, 16:30

Футболист Моцпан заявил, что при всех условиях можно прожить и на 10 тыс. рублей

Фото: Istock / sezer ozger

Игрок воронежского «Факела» Никита Моцпан в разговоре с Metaratings.ru рассказал о своих ежемесячных расходах и прокомментировал заявление вратаря «Зенита» Евгения Латышонка о возможности жить на 30 тысяч рублей.





По словам полузащитника, его траты в среднем составляют около 150 тысяч рублей в месяц.





«Квартира, такси, питание – как и все. Если не брать во внимание какие-то покупки, выходит столько», — отметил он.

«Можно прожить. Но если ты живешь и питаешься на базе, никуда не выходишь, то, понятное дело, что и на 10 тысяч можно прожить, когда есть все условия, особенно в "Зените"», — подчеркнул футболист.