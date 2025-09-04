Матч «Динамо» и «Спартака» может пройти при полном аншлаге

04 сентября 2025, 15:49

В «Динамо» сообщили, что билеты на игру со «Спартаком» почти все распроданы

ФК Динамо Москва (Фото: Instagram* / @fcdynamo)

Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил об активной продаже билетов на предстоящий матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».