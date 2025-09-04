Матч «Динамо» и «Спартака» может пройти при полном аншлаге
Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил об активной продаже билетов на предстоящий матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».
Как рассказали изданию Metaratings.ru в пресс-службе бело-голубых, на поединок ожидается аншлаг. По их словам, в продаже осталось лишь небольшое количество билетов — в основном на трибуну В, которую курирует «Спартак», а также в бизнес-клубы.
Встреча между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт 13 сентября на «ВТБ Арене», начало матча — в 16:45 по московскому времени.
По итогам семи туров чемпионата «Динамо» занимает девятое место с восьмью очками, а «Спартак», набравший 11 баллов, находится на шестой строчке в турнирной таблице.
Читайте также: