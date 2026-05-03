Определился первый финалист Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв «Металлург» в пятом матче полуфинала плей‑офф. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. По итогам серии до четырех побед «Ак Барс» одержал уверенную победу (4–1).
Шайбы в составе победителей забросили Алексей Пустозеров (4‑я минута), Артем Галимов (12‑я), Дмитрий Яшкин (51‑я) и Александр Барабанов (70‑я — победная в овертайме). У «Металлурга» отличились Дерек Барак (7‑я), Никита Михайлис (45‑я) и Валерий Орехов (59‑я).
Второй финалист определится в противостоянии ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» (счет в серии 2–3). Их следующая игра состоится 4 мая.
