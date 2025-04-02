На текущей неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»

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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов уже на этой неделе вернётся к полноценным тренировкам с основной командой. Последние дни он уже занимался по облегчённой программе под руководством тренера по общей физической подготовке.
В общей группе, разумеется, все ограничения будут сняты, передаёт спортивный портал Metaratings.ru. Ранее спортсмен пропустил несколько недель игр и тренировок из-за мышечного повреждения. Чтобы избежать рецидивов, было решено не форсировать подготовку 24-летнего футболиста.
Молодой игрок дебютировал в составе «красно-белых» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Напомним, после 22 туров столичный клуб занимает третье место, отпустив на два очка идущий вторым «Зенит» и на пять — «Краснодар». В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича обошлись нулевой ничьей в Грозном, тогда как соперники разгромили соответственно «Рубин» и «Факел». До конца турнира всем командам осталось провести по восемь игр.
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Молодой игрок дебютировал в составе «красно-белых» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.
Напомним, после 22 туров столичный клуб занимает третье место, отпустив на два очка идущий вторым «Зенит» и на пять — «Краснодар». В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича обошлись нулевой ничьей в Грозном, тогда как соперники разгромили соответственно «Рубин» и «Факел». До конца турнира всем командам осталось провести по восемь игр.
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Александр Бойцов