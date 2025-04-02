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На текущей неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»

На неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»
Фото: istockphoto/Andreyuu

Фото: istockphoto/Andreyuu

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов уже на этой неделе вернётся к полноценным тренировкам с основной командой. Последние дни он уже занимался по облегчённой программе под руководством тренера по общей физической подготовке.
В общей группе, разумеется, все ограничения будут сняты, передаёт спортивный портал Metaratings.ru. Ранее спортсмен пропустил несколько недель игр и тренировок из-за мышечного повреждения. Чтобы избежать рецидивов, было решено не форсировать подготовку 24-летнего футболиста.

Молодой игрок дебютировал в составе «красно-белых» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, после 22 туров столичный клуб занимает третье место, отпустив на два очка идущий вторым «Зенит» и на пять — «Краснодар». В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича обошлись нулевой ничьей в Грозном, тогда как соперники разгромили соответственно «Рубин» и «Факел». До конца турнира всем командам осталось провести по восемь игр.

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«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа
Футбольный агент Сафонов винит руководство клуба в провале «Факела» из Воронежа
02 апреля 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Воронежский «Факел» и «Оренбург» уже могут прощаться с Российской премьер-лигой (РПЛ). Обе команды уже не покинут «подвал» турнирной таблицы.
Такое мнение в разговоре с изданием Metaratings.ru высказал известный футбольный агент Алексей Сафонов. Более того, он считает, что оба коллектива задолго до окончания чемпионата потеряют даже теоретические шансы остаться в высшем дивизионе российского футбола.

«Думаю, что "Факел" и "Оренбург" уже закончили свои выступления в РПЛ. Досрочно обе команды вылетят, они уже не вылезут из низов турнирной таблицы», — сказал специалист.

Он также прокомментировал недавнее увольнение тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова. По словам Сафонова, проблема команды была вовсе не в тренере или тренерах, а в руководстве клуба.

«Смотрите, кого они набрали! Беленов, Калинин, Квеквескири и Ломовицкий соответствуют уровня лиги. Остальные футболисты — не уровня РПЛ. О чём говорим-то?» — с искренним удивлением спросил футбольный агент.

Он назвал воронежских болельщиков самыми лучшими во всей лиге и посетовал, что директорат «Факела» по сути лишил их возможности видеть поединки любимой команды с ведущими клубами страны.

«Рыба с головы гниёт», — напомнил в заключение известную поговорку Алексей Сафонов.

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Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб
02 апреля 2025, 02:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Российских нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в игре с «Бостоном» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Сейчас на счету бомбардира 891 гол.
Данная игра стала 74 в сезоне для «Вашингтона». Регулярный чемпионат завершится для команда, когда она отыграет 82 матча. На сегодняшний день «Вашингтон» находится на первом месте в восточной конференции, всего победив в 47 играх.

Напомним, что Александр Овечкин уже в этом сезоне может стать рекордсменом по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 891 заброшенная шайба. Лидером по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки который забил за карьеру 894 гола.

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Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз
01 апреля 2025, 18:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной перейти под австралийский флаг. Об этом пишет «Sport24».
В интервью изданию она отметила, что спортсменка имела полное право на этот шаг, подчеркивая, что это нормально.

«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. Это нормально», — заявила Роднина.

Она добавила, что подобные действия подтверждают, что Россия является «абсолютно свободной страной», позволяющей своим гражданам действовать в рамках закона по своему усмотрению.

29 марта появилась информация, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет представлять Австралию. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила регистрацию 27-летней спортсменки под австралийским флагом. Касаткина входит в число двенадцати лучших теннисисток мира по версии WTA и является обладательницей девяти титулов ассоциации, восемь из которых завоеваны ею в одиночных соревнованиях.

Касаткина родилась в городе Тольятти, однако покинула Россию еще в 2015 году. Сначала она перебралась в Словакию, а после в 2019 году обосновалась в Испании. Несмотря на переезд, в 2022 году ей было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России.

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Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом
01 апреля 2025, 18:09

Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян заявил, что сейчас команда стала «ментально» сильнее по сравнению с прошлым сезоном.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в таблице РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ред.). В прошлом сезоне команда была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат, но, несмотря на победу в последнем туре над «Динамо» (1:0), золото завоевал «Зенит».
«Сейчас «Краснодар» ментально сильнее, чем в прошлом сезоне. Прошлый сезон нас многому научил», — сообщил Сперцян «РБ Спорт».
Футбольный клуб «Краснодар» является лидером чемпионата России после 22 туров текущего сезона РПЛ. Команда Мусаева набрала 49 очков. Пятого апреля на своей малой родине футболисты клуба встретятся с тольяттинским «Акроном».

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#клуб
#мнение
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#рпл
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В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду
Тодорович назвал «Спартак» самой сильной российской командой
01 апреля 2025, 17:52

Фото: istockphoto/Andreyuu

Московский «Спартак» — самая сильная российская футбольная команда, заявил защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович в разговоре с порталом «РБ Спорт». Игрок не обделил вниманием и питерский «Зенит».
«Думаю, что «Спартак» — самая сильная команда в России. Я бы выделил «Спартак» и «Зенит», они сильнее остальных», — прокомментировал Тодорович.
Он добавил, что они показали свой уровень в матче с «Ахматом», старались все полтора часа, но и «Ахмат» в свою очередь продемонстрировал профессионализм со «Спартаком» .

«Хотелось забрать 3 очка у них, но не получилось — жалко. Идем дальше, следующий матч с «Факелом» очень важен», — заключил собеседник.

Ранее бразильский нападающий Педро назвал конкурентов «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

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