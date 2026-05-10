Луценко рассказал о желании игроков «Динамо» испортить жизнь «Краснодару»

10 мая 2026, 21:02

Футболист Луценко допустил ничью «Динамо» с «Краснодаром»

7 апреля «Краснодар» дома обыграл «Динамо» (0:0, 6:5 по пенальти) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России и выбил «бело-голубых» из турнира. Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко заявил, что игроки московского клуба получат максимальную мотивацию на матч 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».





В беседе с Metaratings.ru Луценко отметил, что игроки запомнили некий момент и захотят его повторить.

«За последние годы у «Краснодара» и «Динамо» появились принципиальные отношения — с того момента, когда «Динамо» могло стать чемпионом. Здесь сами игроки захотят сделать подлянку «Краснодару», потому что «Краснодар» уже сделал «Динамо» эту подлянку», — пояснил спортсмен.





«Но они попадут под жёсткий пресс «Краснодара». Это будет самый стрессовый матч. Думаю, что 90 минут от «Краснодара» будет высокая агрессия», — добавил Луценко.