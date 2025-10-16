Фёдор Кудряшов рассказал о будущем в 2Drots и выступлении в Кубке России
Защитник медийного клуба 2Drots Фёдор Кудряшов в интервью Metaratings.ru поделился мнением о своём контракте и оценил игру команды в FONBET Кубке России-2025/26.
По словам футболиста, переход профессионалов в Медиалигу — естественный процесс.
«тяжело бросить футбол после того, как отдаешь большую часть жизни этому виду спорта. Это нормально, когда люди переходят куда-то, играют, получают удовольствие и продолжают наслаждаться своей деятельностью», — отметил он.Кудряшов отметил, что присоединился к 2Drots ещё до завершения Кубка Лиги.
«38 лет, и я понимал, что руководство клуба переживало из-за моего возраста, травм и, может быть, даже из-за того, что мог присутствовать недостаток мотивации. Сейчас я не знаю, какое решение они примут, но в целом я очень доволен, что нахожусь именно в этой команде», — подчеркнул он.О выступлении команды в Кубке России Кудряшов сказал, что «самураи» могли пройти дальше, но не хватило голов. Кудряшов добавио, что решающий фактор в футболе — забиваешь, значит, побеждаешь.
Напомним, 2Drots завершили выступление во втором раунде Кубка России, уступив «Космосу» из Долгопрудного со счётом 0:1.