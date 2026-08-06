Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК за 150 млн рублей
Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК «Воробьёвы горы» за 150 млн рублей. Об этом пишет Mash.
Футболист рассматривает недвижимость как дополнительную инвестицию в будущее. Сейчас он проживает там, но готовится переехать. В июне спортсмен попытался продать квартиру на закрытых торгах, чтобы не привлекать внимания, но попытка не увенчалась успехом.
Согласно информации источника, сейчас Смолов живёт на доходы от рекламных контрактов, собственных медиапроектов и накоплений. Как только он найдёт покупателя, то получит 150 миллионов рублей.
За эти деньги новый владелец приобретёт квартиру площадью 110 квадратных метров с просторной спальней, мебелью из натуральных материалов, компактной кухней, санузлом и светлым минималистичным интерьером. Один из московских миллионеров уже проявил интерес к этому объекту.
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