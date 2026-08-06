Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК за 150 млн рублей

06 августа 2026, 09:30

Mash: Федор Смолов выставил на продажу квартиру за 150 млн рублей

Федор Смолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Федор Смолов выставил на продажу квартиру в элитном московском ЖК «Воробьёвы горы» за 150 млн рублей. Об этом пишет Mash.