Фёдоров заявил о правильном пути «Локомотива»

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Экс-тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров высказал мнение о том, что команда придерживается правильного пути в российском футболе.
«От «Локомотива» стоит ждать большого количества игроков для сборной в будущем. Всех, кто играет я знаю, видел, наблюдал в тренировочном процессе. Особенно ребят 2005 года. На данный момент это правильный путь в российском футболе», — отметил в беседе с Metaratings.ru Фёдоров.
Он также подчеркнул правильную стратегию тренера команды Валерия Карпина, который рассматривает кандидатуры молодых футболистов для клуба с прицелом на будущее.
Ранее бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин заявлял о закономерности лидерства «Локомотива» в РПЛ, так как команда показывает хорошую игру.
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