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Габулов заявил об отличных впечатлениях от игры сборной РФ в прошедшем сезоне

13 июня 2024, 19:47
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов заявил, что у него остались прекрасные впечатления от игры нашей сборной в прошедшем сезоне.
«Отличные впечатления от игры сборной России в прошедшем сезоне. Национальная команда в нынешних условиях делает максимум. У футболистов абсолютно правильное отношение к происходящему. Это радует», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Габулов.

Он также выразил надежду в том, что современному поколению футболистов всё-таки удастся поучаствовать в международных соревнованиях.



До этого в матче с Беларусью сборная России выиграла со счётом 4:0.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.

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#спорт
#игры
#сборная россии
#футбол
Лапочкин раскрыл, за кем будет наблюдать на Евро-24
13 июня 2024, 19:25

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.
«За какую сборную на Евро-2024 буду болеть? Вряд ли буду за кого-то болеть. Всегда симпатизировал Испании и Франции, поэтому, наверное, за ними буду более пристально наблюдать. Также очень интересно, как выступят сербы», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.

Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. При этом первый матч соревнований состоится между сборными Германии и Шотландии на территории первых. Прошлым чемпионом Европы была Италия.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.

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#спорт
#чемпионат европы
#матч
#германия
#испания
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Йевтич назвал своего фаворита на Евро-2024
13 июня 2024, 19:16

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.
«Во-первых, немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации. Последние пару лет немцы провалили, но к домашнему Евро они будут в полной готовности», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Йевтич.

Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24. Так, по его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.

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#чемпионат европы
#россия
#спорт
#футбол
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Гимнаст Али Шейх заявил о высоком уровне Игр БРИКС
13 июня 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Индийский гимнаст Анас Али Шейх, принимающий участие в Играх БРИКС, заявил о высоком уровне соревнований, близком к Олимпиаде.
«Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается. Противники здесь очень сильны, в частности, Никита Нагорный, Артур Далалоян и другие. Нагорный и вовсе является моим кумиром», — поделился в беседе с Metaratings.ru Али Шейх.

Он также поделился впечатлениями о Казани и России в целом, отметив, что наша страна прекрасна, а столица Татарстана очень чистая. По его словам, организация Игр в городе на высшем уровне.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявлял, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.

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#спорт
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#россия
#казань
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Стало известно, кем активно интересуются «Спартак» и «Зенит»
«Спартак» и «Зенит» связывались по поводу Тикнизяна
13 июня 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Спартак» и «Зенит» стали активно интересоваться защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.
Как сообщает Metaratings.ru, клубы уже связывались с представителем футболиста и узнавали об условиях его перехода. Кроме того, по информации издания, клубы намерены связаться с самим «Локомотивом» по данному вопросу, однако официальных запросов не поступало.

Отмечается, что за прошедший сезон Тикнизян сыграл за «Локомотив» 30 матчей.

Ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы бывшего защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии, отметил, что спортсмена ожидает хорошее будущее. Однако он не поделился конкретикой о предложениях и планах спортсмена.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Российских теннисистов допустили к участию в Олимпийских играх в Париже
ITF допустила к участию в Олимпийских играх в Париже российских теннисистов
13 июня 2024, 17:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпийских играх в Париже теннисистов из России.
Об этом сообщает ТАСС. По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, допустили всех, кто после Открытого чемпионата Франции отобрался по рейтингу. Вопросов ни к кому не возникло, отметил он.

Незадолго до этого Тарпищев заявил, что на Играх в одиночном разряде при допуске выступят восемь россиян — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.


Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Они продлятся до 11 августа.

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#россия
#теннис
#олимпиада 2024
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В Подмосковье проведут всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
13 июня 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту памяти Валентина Глушко будут проводиться на базе дома юных техников «Интеграл» в Химках 22-23 июня, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Соревнования будут проводиться в классе моделей F-2D. На турнире мастерство в управлении моделями самолётов продемонстрируют участники разных возрастных категорий: как дети и юниоры, так и взрослые», — говорится в сообщении.
Торжественное открытие соревнований запланировано на одиннадцать утра, вход для зрителей свободный. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что сборная команда Московской области одержала победу на всероссийских соревнованиях по мини-лапте «Золотая бита» среди юношей и девушек в возрасте 13 и 14 лет.

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#соревнования
#минспорта мо
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Сборная Подмосковья победила на всероссийском турнире по мини-лапте
13 июня 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль всероссийских соревнований по мини-лапте «Золотая бита» среди юношей и девушек в возрасте 13 и 14 лет завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В состав команды-победительницы вошли воспитанники спортшкол Раменского городского округа и Домодедова, тренером подмосковной сборной стал Евгений Тынчеров», — отмечается в сообщении.
Команда Московской области прошла турнир без поражений, записав на свой счёт победы над сборными Воронежской, Ярославской, Тульской и Челябинской областей, а также Удмуртии и Краснодарского края.

Всего в соревнованиях принимали участие 20 команд из 15 регионов России. Турнир проводился в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#золото
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#московская область
#подмосковье
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Открытие летнего сезона пройдет на гребном канале «Богородское»
13 июня 2024, 13:04

Фото: istockphoto / 36clicks

В Сергиевом Посаде состоится открытие летнего сезона на гребном канале «Богородское». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Открытие летнего сезона состоится 16 июня в Сергиевом Посаде.

«Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Для участников будут организованы рассказы о видах спорта, представленных на комплексе, мастер-класс по рафтингу, детская анимация и интерактивная программа для детей, концерт и различные угощения», — поделились в министерстве.

Комплекс состоит из двух искусственных каналов — соревновательного и тренировочного, длиной 339 и 126 метров. Стоит отметить, что канал гребного слалома в Богородском был открыт в августе прошлого года.


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#комплекс
#программа
#анимация
#гребля
#сергиев посад
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Подмосковный легкоатлет завоевал медаль международных соревнований
13 июня 2024, 10:50

Фото: iStock/stefanschurr

Спортсмен из Московской области Данил Чечела выиграл серебряную медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике ATHLETICS LEAGUE, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Данил Чечела поднялся на вторую ступень пьедестала по итогам состязаний по прыжкам в длину среди мужчин. Его результат составил 7 метров 51 сантиметр», — говорится в сообщении.
Международный спортивный фестиваль ATHLETICS LEAGUE проводился в День России, 12 июня, в Твери. Соревнования проводились в двух категориях: прыжки в длину и прыжки с шестом. Участие в турнире приняли 32 сильнейших спортсмена из разных регионов России и Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что подмосковный спортсмен Дмитрий Паршин выиграл этап-открытие чемпионата России по эндуро на мотоциклах.

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