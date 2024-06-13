Габулов заявил об отличных впечатлениях от игры сборной РФ в прошедшем сезоне

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Бывший футболист сборной России Владимир Габулов заявил, что у него остались прекрасные впечатления от игры нашей сборной в прошедшем сезоне.
«Отличные впечатления от игры сборной России в прошедшем сезоне. Национальная команда в нынешних условиях делает максимум. У футболистов абсолютно правильное отношение к происходящему. Это радует», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Габулов.
Он также выразил надежду в том, что современному поколению футболистов всё-таки удастся поучаствовать в международных соревнованиях.
До этого в матче с Беларусью сборная России выиграла со счётом 4:0.
Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.
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