Йевтич назвал своего фаворита на Евро-2024

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Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.
«Во-первых, немцы играют дома, и для них давление не должно стать проблемой. Им даже наоборот, иногда давление необходимо, чтобы сохранить уровень мотивации. Последние пару лет немцы провалили, но к домашнему Евро они будут в полной готовности», – объяснил в беседе с Metaratings.ru Йевтич.
Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24. Так, по его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.
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