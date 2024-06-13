Лапочкин раскрыл, за кем будет наблюдать на Евро-24

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что болеть на Евро-24 вряд ли за кого-либо будет, однако понаблюдает за Испанией и Францией.
«За какую сборную на Евро-2024 буду болеть? Вряд ли буду за кого-то болеть. Всегда симпатизировал Испании и Франции, поэтому, наверное, за ними буду более пристально наблюдать. Также очень интересно, как выступят сербы», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Лапочкин.
Напомним, Чемпионат Европы в этом году пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. При этом первый матч соревнований состоится между сборными Германии и Шотландии на территории первых. Прошлым чемпионом Европы была Италия.
Ранее бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич заявил, что считает фаворитом Евро-2024 Германию.
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