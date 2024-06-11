Радченко назвал симпатии на Евро-2024

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился, что будет следить за чемпионатом Евро-24.
По его словам, он симпатизирует на этих соревнованиях Испании.
При этом он добавил, что и команда Сербии ему нравится, за неё он также стал бы болеть.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, участие в континентальном турнире примут 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.
Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.
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«Наверное, Испании. Много лет провёл в этой стране, там есть друзья», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Радченко.
При этом он добавил, что и команда Сербии ему нравится, за неё он также стал бы болеть.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, участие в континентальном турнире примут 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.
Ранее защитник «Спартака» и сборной Сербии Срджан Бабич выразил уверенность в поддержке Сербии русскими на Евро-2024.
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Мелисса Тимофеева