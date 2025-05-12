Гаджи Гаджиев назвал Сёмина легендой футбола

Фото: istockphoto/Andreyuu
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поздравил Юрия Сёмина, бывшего главного тренера московского «Локомотива», с днем рождения. 11 мая спортсмен отметил свой 78-й день рождения.
«Карьера Сёмина действительно впечатляющая и выдающаяся. Иначе ее не оценить. Это настоящая легенда нашего футбола. Он фактически возродил «Локомотив», который находился в упадке: у клуба не было болельщиков, стадиона, а он сделал его лидером российского футбола», – отметил Гаджиев в интервью Metaratings.ru.Кроме «Локомотива», Сёмин также работал с московским «Динамо», «Ростовом», «Анжи» и рядом других российских и зарубежных клубов. Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали Кубок страны.
Читайте также:
Вингер «Спартака» Бонгонда может покинуть команду летом
Загитова ошибочно поздравила россиян с 85-летием Победы и исправилась
THW включило Овечкина в список трех лучших нападающих в истории НХЛ
Анастасия Хохлова