Вингер «Спартака» Бонгонда может покинуть команду летом

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«Спартак» рассматривает возможность продажи 29-летнего конголезского вингера Тео Бонгонды в летнее трансферное окно.
По информации Metaratings.ru, клуб также изучает варианты для усиления позиции вингера в случае, если сделка с Бонгондой состоится.
Тео Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года, когда он перешел из «Кадиса». За это время нападающий провел 68 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
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Тео Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года, когда он перешел из «Кадиса». За это время нападающий провел 68 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
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Анастасия Хохлова