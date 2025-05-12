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Вингер «Спартака» Бонгонда может покинуть команду летом

«Спартак» готов рассмотреть продажу Бонгонды в летнее трансферное окно
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

«Спартак» рассматривает возможность продажи 29-летнего конголезского вингера Тео Бонгонды в летнее трансферное окно.
По информации Metaratings.ru, клуб также изучает варианты для усиления позиции вингера в случае, если сделка с Бонгондой состоится.

Тео Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года, когда он перешел из «Кадиса». За это время нападающий провел 68 матчей, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Соглашение игрока с московским клубом действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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Хубулов: Дзюба умеет находить подход к каждому игроку
12 мая 2025, 15:14

Артём Дзюба (фото: Instagram* / artem.dzyuba)

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов в беседе с Metaratings.ru после победы над «Ахматом» (3:2) в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги отметил лидерские качества нападающего Артёма Дзюбы.
По словам Хубулова, Дзюба умеет правильно настроить партнёров по команде.

«Артём – опытный футболист и многое повидал. Он может найти подход к любому футболисту. Кому-то надо напихать, кому-то надо просто подбодрить. В этом плане проблем нет, он ко всем находит свой подход», — сказал он.

Также хавбек прокомментировал собственную результативность, не став напрямую соглашаться с прозвищем «джокер».

«Не знаю, возможно. Пусть болельщики, эксперты дают. Я сам себе не могу дать», — прокомментировал спортсмен.

Отвечая на вопрос о лидерстве Дзюбы, Хубулов подчеркнул, что индивидуальные награды для него на втором плане.

«Самое главное, что команда победила, мы заработали три очка и у нас хорошее настроение. А кто становится лучшим игроком, это уже не так важно», — отметил Хубулов.

Напомним, Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. С тех пор он провёл 22 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

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Гаджиев высказался о поражении махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Гаджиев: махачкалинское «Динамо» не удовлетворено результатами матча с «Зенитом»
12 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении от «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча между командами состоялась 10 мая и завершилась со счётом 1:0.
«Оцениваю нашу игру высоко, мы сыграли на уровне своих возможностей. Конечно, хочется выиграть у всех, в том числе у «Зенита», но надо реально оценивать ситуацию», – заявил Гаджиев в беседе с Metaratings.ru.
Президент ФК подчеркнул, что команда удовлетворена игрой, но не результатом.

Отметим, что после матча «Динамо» из Махачкалы занял 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. В предстоящем туре команда сыграет с «Ахматом» на их домашнем стадионе. Встреча команд состоится в 14:00 мск.

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Гаджи Гаджиев назвал Сёмина легендой футбола
Гаджи Гаджиев: Юрий Сёмин – легенда нашего футбола
12 мая 2025, 14:55

Фото: istockphoto/Andreyuu

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поздравил Юрия Сёмина, бывшего главного тренера московского «Локомотива», с днем рождения. 11 мая спортсмен отметил свой 78-й день рождения.
«Карьера Сёмина действительно впечатляющая и выдающаяся. Иначе ее не оценить. Это настоящая легенда нашего футбола. Он фактически возродил «Локомотив», который находился в упадке: у клуба не было болельщиков, стадиона, а он сделал его лидером российского футбола», – отметил Гаджиев в интервью Metaratings.ru.
Кроме «Локомотива», Сёмин также работал с московским «Динамо», «Ростовом», «Анжи» и рядом других российских и зарубежных клубов. Под его руководством «железнодорожники» трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали Кубок страны.

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#нхл
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Загитова ошибочно поздравила россиян с 85-летием Победы и исправилась
11 мая 2025, 21:18

Алина Загитова (Фото: Telegram/azagitova_official)

Спортсменка Алина Загитова по ошибке поздравила россиян с 85-летием Победы в Великой Отечественной войне. При этом фигуристка тут же исправилась.
«Пользуясь случаем, поздравляю всех с 85... С 80! 80 лет со дня Великой Победы, поэтому давайте... Аплодисменты. Мы помним, чтим», — произнесла она, поздравляя с праздником зрителей Первого канала.

Алина Загитова — вторая в мировой истории и единственная в истории страны фигуристка-одиночница, которая получила все титулы мирового фигурного катания. На официальные соревнования она не выходила с 2019 года, приостановив карьеру.

Помимо спортивной карьеры, звезда была ведущей шоу «Ледниковый период» с олимпийцем Алексеем Ягудиным. В июне прошлого года защитила дипломную работу на тему: «Продюсирование и культурная политика».

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THW включило Овечкина в список трех лучших нападающих в истории НХЛ
08 мая 2025, 23:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в тройку лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги. Рейтинг был составлен изданием The Hockey Writers.
Издание представило четыре тройки нападающих, которых редакция назвала лучшими в истории НХЛ. Овечкин попал в первую тройку вместе с канадцами Уэйном Гретцки и Горди Хоу.

Во второй тройке нападающих оказались Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр. В третьей расположились Люк Робитайл, Брайан Троттье и Майк Босси. Четвертая тройка нападающих состоит из Боба Гейни, Стива Айзермана и Бобби Кларка.

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