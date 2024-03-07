Рапопорт выразил надежду на возвращение Зырянова в тренерство

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Бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.
«Я положительно воспринял новость. С большим уважением отношусь к Косте. Он сильно играл за «Зенит», хорошо работал главным тренером молодежной команды. Почему от него отказались и передали команду Коноплеву, не знаю. Но Зырянов после этого возглавил новороссийский «Черноморец», вывел его в Первую лигу российского футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рапопорт.
Он добавил, что Зырянов находится в хорошем возрасте для тренерства.
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