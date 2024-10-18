Гаджиев: «Краснодар» и «Спартак» примерно одного потенциала

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге, отметив, что команды почти равны по уровню потенциала.
«Обе команды примерно одного потенциала, нельзя сказать, что кто-то заметно сильнее. «Краснодар» играет более ровно, у них нет таких срывов, которые были у «Спартака». Москвичи здорово смотрелись в Санкт-Петербурге в матче против «Зенита». И в игре против «Динамо» «Спартак» выглядел убедительно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.
Он добавил, что в этом матче многое будет зависеть от лидеров команд.
Напомним, матч «Краснодара» и «Спартака» в рамках тура РПЛ состоится в субботу, 19 октября, в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявлял, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.
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