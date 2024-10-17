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Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

17 октября 2024, 19:37
Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.
«Краснодар» был на ходу перед паузой на сборную, но этот перерыв сыграет не в пользу «Краснодара». «Спартак» наверняка за эти две недели хорошо поработал, у Станковича было время проанализировать первый отрезок чемпионата, сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому в предстоящей игре «Спартак» может даже считаться фаворитом», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Радченко.

Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».



Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру.

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#спорт
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Игрок «Трактора» Телегин оценил матч с «Ак Барсом»
17 октября 2024, 19:55

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:1) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Он отметил, что матч прошёл вполне себе нормально.

«Нормальный матч. Выиграли, это главное. И всё. Равная игра в принципе. Мы реализовали свои моменты, и Зак Фукале подтащил. Я не смотрю на статистику – смотрю на содержание. Но всякое может быть в первом периоде – главное, что в конце игры написано на табло. А так ошибки разберем – и всё, дальше готовиться к Уфе», — заявил в беседе с Metaratings.ru Телегин.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил о том, что «Локомотив» в рамках КХЛ сейчас показывает настоящий чемпионский футбол.

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#матч
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#игры
#хоккей
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Глушаков озвучил, что хотел бы изменить касательно российского футбола
Глушаков: Хочу, чтобы мы снова играли в еврокубках
17 октября 2024, 19:45

Фото: iStock/Dziurek

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что единственное изменение касательно российского футбола, которое он бы очень хотел, это восстановление российской сборной в международных турнирах и еврокубках.
«Сейчас хотелось бы, чтобы мы снова играли в еврокубках, на международных турнирах. Каждый футболист хочет играть на таких турнирах. Но всё равно руководители РФС — молодцы. Стараются проводить матчи для сборной. Понятно, что есть свои сложности. В остальном у нас всё есть. Поля, мячи, все хорошо. Только осталось играть и прогрессировать», — приводит «РБ Спорт» комментарий Глушакова.

Ранее бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.

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#спорт
#футболист
#рф
#соревнования
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Хоккеисты «РАНХиГС Красногорск» одержали первую победу в сезоне
17 октября 2024, 15:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Первая игра нового хоккейного сезона состоялась в минувшие выходные: на льду встретились команды «РАНХиГС Красногорск» и «РХТУ Гранит». Матч закончился победой красногорских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Команда «РАНХиГС Красногорск» победила соперников со счётом 5:9», — отмечается в сообщении.
Победителей поздравил директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян, он сказал, что ребята — «большие молодцы», пожелал им новых спортивных побед и новых достижений в учёбе.

Отмечается, что команда «РАНХиГС Красногорск» в этом году заняла третье место на открытом чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

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#спорт
#хоккей
#красногорск
#победа
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Подмосковная команда заняла второе место на международном турнире по футзалу
17 октября 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль международного турнира по футзалу Futsal friends Cup завоевала команда подмосковного детского мини-футбольного клуба «Видное-развитие», сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В ходе турнира наши ребята уверенно разобрались со всеми соперниками, победив в каждом матче с крупным счетом. Но с командой «Океан» мы сыграли вничью: игру закончили со счётом 3:3 и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призёром турнира», — сказал член президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.
Он добавил, что второе место — это тоже прекрасный результат, тем более что команда впервые участвовала в международном турнире.

Соревнования проводились в белорусском городе Пинск, участниками турнира стали семь детских футзальных команд. Отмечается, что лучшим бомбардиром турнира стал подмосковный футболист Андрей Слесарев, а звание самого полезного игрока получил его товарищ по команде Роман Соболинский.

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#футбол
#турнир
#белоруссия
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#минспорта мо
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Подмосковные фехтовальщицы завоевали три медали всероссийских соревнований
17 октября 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минсопрта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсменки из Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотую медаль выиграла в личном первенстве рапиристка Айла Мамедова. В финальном поединке она одолела представительницу Курской области со счётом 15:10. А бронзовые медали завоевали представительницы Подмосковья Ирина Зорина и Стефания Часовникова, также выступавшие в дисциплине «рапира», — говорится в сообщении.
Соревнования состоялись 15 октября в Центре фехтования Ильгара Мамедова в подмосковных Химках. Участие в турнире приняли 97 спортсменок, представлявших разные регионы Российской Федерации.

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#соревнования
#фехтование
#медали
#минспорта мо
#химки
#московская область
#подмосковье
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Борцы Подмосковья выиграли 16 медалей первенства и чемпионата мира по грэпплингу
17 октября 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве и чемпионате мира по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Медаль чемпионат мира выиграл Илья Абраменко из Наро-Фоминска. Он сумел занять второе место в весовой категории до 58 кг. На его счету также бронзовая медаль первенства в разделе «грэпплинг-ги» среди спортсменов в возрасте до 20 лет», — говорится в сообщении.
Кроме того, на первенстве среди спортсменов до 17 лет две золотые медали завоевал Георгий Гутюм из Мытищ, выступающий в весовой категории до 85 кг. Среди спортсменов того же возраста золото также завоевала Алиса Голубь из Жуковского, выступающая в разделе «грэпплинг» в весе до 60 кг. Дарья Хаметова из Наро-Фоминска взяла золото в грэпплинге и серебро в грэпплинг-ги в весовой категории до 52 кг. Вероника Марущак из Подольска завоевала серебро в разделе «грэпплинг-ги» в все до 49 кг. А домодедовский борец Андрей Лященко выиграл бронзу грепплинга в категории до 58 кг.

В возрастной категории до 20 лет золотые медали завоевали подмосковные борцы Радомира Останина, на счету которой две высшие награды, Никита Бабаев и Халим Базихов. А в категории до 15 лет серебро выиграл Ислам Гурбанов, а бронзу — Гагик Джуликян и Андрей Желудевич.

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#минспорта мо
#борьба
#чемпионат мира
#первенство
#московская область
#подмосковье
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Кавазашвили дал разъяснение неудачам Черчесова в Казахстане
16 октября 2024, 20:38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал предположение, что неудачи тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана связаны с общим уровнем местных футболистов.
Он напомнил, что футболисты Казахстана не выступают в ведущих европейских лигах.

«Сегодня чемпионат Казахстана не может равняться на уровень европейских футбольных грандов, поэтому он приглашает в национальную команду Казахстана лучших футболистов, которые есть. Многие клубы укомплектованы разными футболистами из стран, входящих в ЕС. Они играют в классных футбольных клубах и показывают добротную игру. А казахские футболисты сегодня не играют в классных футбольных лигах. Поэтому Черчесову очень сложно», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кавазашвили.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил уверенность в силах тренера Станислава Черчесова выправит ситуацию в сборной Казахстана и показать свою профессиональную состоятельность в команде.

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#казахстан
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#чемпионат
#тренер
#футбол
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Тренера футбольной сборной Казахстана Черчесова оштрафовали за шутку о языке
16 октября 2024, 19:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Чечесова оштрафовали за неуместную шутку о казахском языке. Российский специалист выплатит в казну 738,4 тысячи тенге, что по курсу составляет примерно 150 тысяч рублей.
Это уже не первый ляп Черчесова с казахским языком, напоминает «Спортбокс.ру». Началось всё ещё летом, когда тренеру не понравился вопрос журналиста, заданный на казахском языке.

«По-осетински можно тебе отвечать?» — отреагировал тогда Черчесов.

Это вызвало неоднозначную реакцию в стране. Надо признать, что далеко не всем болельщикам понравился такой юмор тренера. Кто-то увидел в этом дискриминацию, кто-то ещё что-то неприличное. Глава Федерации футбола Казахстана (ФФК) тогда вступился за тренера, объявив, что Черчесов начнёт учить казахский язык.

Не прошло и полугода, как ситуация повторилась. На пресс-конференции после очередного поражения сборной журналист снова задал наставнику команды вопрос на казахском языке.

«Вы сейчас по-французски говорите?» — спросил Черчесов в ответ, обратив внимание на майку французского клуба «ПСЖ», в которую был одет корреспондент.

Вероятно, тренер пытался пошутить, но эта попытка на этот раз ещё больше не понравилась чиновникам из министерства туризма и спорта Казахстана. Они выпустили заявление, в котором сослались на публикации в СМИ и соцсетях, в которых Черчесов, предположительно, допустил оскорбительные высказывания о казахском языке.

В ФФК снова вступились за тренера, но не отреагировать уже не могли. Глава федерации Адлет Барменкулов признал, что юмор Черчесова выходит за рамки. Он также добавил, что лично переговорил с Черчесовым и указал ему на недопустимость подобных высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбительные, объяснил приоритетность и актуальность государственного языка страны, в которой он работает. Кроме того, тренеру выставлен штраф.

Сборная Казахстана под руководством Чечесова провела четыре матча в Лиге Наций, в которых набрала одно очко (ничья с Норвегией 0:0). Остальные три игры команда проиграла с общим счётом 0:8. В ФФК подчёркивают, что не требуют от российского тренера мгновенных результатов, а основная цель для него и сборной — отбор на чемпионат мира 2026 года.

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#тренер
#штраф
#журналист
#чемпионат мира
#язык
#юмор
#футбол
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Петржела перечислил российских футболистов, которые заслуживали «Золотой мяч»
Петржела: Аршавин, Кержаков и Радимов могли бы получить «Золотой мяч»
16 октября 2024, 19:23

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал российских футболистов, которые заслуживали получить «Золотой мяч».
К ним он отнёс спортсменов Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Владислава Радимова.

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России — они были на уровне с Павлом Недведом, Патриком Бергером и Владимиром Шмицером. Эти трое выиграли Лигу чемпионов с «Ливерпулем». Все эти игроки начинали со мной», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявляла, что полузащитник команды Алексей Батраков является открытием сезона РПЛ, показывающим действительно высокий уровень профессионализма.

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#спорт
#казахстан
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