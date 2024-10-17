Радченко назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

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Бывший нападающий «Зенит» и «Спартака» Дмитрий Радченко заявил, что в грядущем матче с «Краснодаром» красно-белые могут вполне считаться фаворитами.
«Краснодар» был на ходу перед паузой на сборную, но этот перерыв сыграет не в пользу «Краснодара». «Спартак» наверняка за эти две недели хорошо поработал, у Станковича было время проанализировать первый отрезок чемпионата, сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому в предстоящей игре «Спартак» может даже считаться фаворитом», — прояснил в беседе с «РБ Спорт» Радченко.
Он также допустил, что во время игры инициативой будет владеть также «Спартак».
Ранее бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что команда на данный момент показывает довольно убедительную игру.
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