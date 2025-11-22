Достижения.рф

Конфликт на поле: между футболистами «Спартака» и ЦСКА произошла потасовка

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Во втором тайме матча 16-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА произошёл конфликт на поле. Об этом сообщает «Газета.Ru».



На 65-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сфолил на защитнике красно-белых Данииле Денисове.

После этого Кристофер Ву схватил Глебова за футболку и начал громко кричать в его сторону, что привело к массовой потасовке с участием нескольких футболистов обеих команд. В результате эпизода желтые карточки получили Ву и защитник армейцев Мойзес.

Матч, проходивший на «Лукойл Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев после подачи углового от Эсекьеля Барко.

Софья Метелева

