Конфликт на поле: между футболистами «Спартака» и ЦСКА произошла потасовка

22 ноября 2025, 20:34

Между игроками «Спартака» и ЦСКА произошла потасовка во втором тайме

ФК Спартак (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Во втором тайме матча 16-го тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и ЦСКА произошёл конфликт на поле. Об этом сообщает «Газета.Ru».