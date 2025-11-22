«Гол!»: впервые в этом сезоне «Спартак» отличился российским игроком

22 ноября 2025, 19:16

Игорь Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

Игорь Дмитриев (Фото: Instagram* / @fcsm_official)

Российский футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев открыл счёт в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает «Газета.Ru».