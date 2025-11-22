«Гол!»: впервые в этом сезоне «Спартак» отличился российским игроком
Российский футболист московского «Спартака» Игорь Дмитриев открыл счёт в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Гол был забит на 43-й минуте после подачи углового от Эсекьеля Барко.
Таким образом, Дмитриев стал первым россиянином, отличившимся за красно-белых в нынешнем сезоне. До этого момента «Спартак» оставался единственной командой, за которую российские игроки пока не забивали.
Матч проходит на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:45 по московскому времени, а главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев. На момент второго тайма гол Дмитриева остаётся единственным в игре.
Читайте также: