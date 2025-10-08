Гаджиев не увидел подвижек в работе арбитров с прошлого года

08 октября 2025, 15:35

Фото: iStock/Andreyuu

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал итоги выступления команды в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и высказался о работе судейства.





Собеседник Metaratings.ru отметил, что игроки «Динамо» хотели бы получить больше очков, но заработали столько, сколько смогли. В каких-то ситуациях им везло, а где-то, по словам Газизова, против команды был настроен VAR.





«Судейство? В большом количестве отменялись наши голы, пенальти ставили определённого уровня, но ЭСК говорит, что всё верно. Я не вижу подвижек в работе арбитров с прошлого года. Работают на том же уровне», – отметил Газизов.