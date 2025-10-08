Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов

08 октября 2025, 12:00

Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Португальский нападающий Криштиану Роналду вошёл в историю футбола, став первым игроком, чьё состояние превысило один миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.