Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов
Португальский нападающий Криштиану Роналду вошёл в историю футбола, став первым игроком, чьё состояние превысило один миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Общая оценка состояния Роналду составляет $1,4 миллиарда. Долгое время доходы Криштиану и его главного соперника Лионеля Месси оставались примерно на одном уровне. В 2023 году Роналду подписал рекордный контракт с саудовским клубом «Ан-Наср» на сумму $200 миллионов в год. В 2025 году соглашение было продлено, и теперь его годовая стоимость превышает $400 миллионов.
За карьеру Роналду стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. В 2025 году он также стал первым футболистом, достигшим отметки в 900 голов в официальных матчах.
