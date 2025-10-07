Радимов раскритиковал «Спартак» после поражения от ЦСКА

07 октября 2025, 15:43

Фото: iStock/bildobjektiv

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал центральный матч 11-го тура РПЛ, в котором армейцы на своем поле обыграли «Спартак» со счётом 3:2. По словам эксперта, у него имеется много вопросов к тренерам красно-белых.





Экс-футболист подчеркнул главную опасность ЦСКА — командную скорость. По его словам, первый гол Глебова напомнил гол «Рубину» в прошлом матче.





«Первый гол Глебова — ну как под копирку гол «Рубину». Или в штабе «Спартака» вообще не готовятся к матчам? Максименко забивают с двух метров из вратарской. У вас кто работает с вратарями?», — сказал Радимов в беседе с «РБ Спорт».

«Много вопросов к тренерам. Почему на первый тайм вышли с таким настроем? Почему Литвинов играет не на своем месте? В очередной раз не угадать с составом и провалить начало матча — это недопустимо для команды уровня «Спартак», — отметил Радимов.