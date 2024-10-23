Гаджиев объяснил пользу Кубка России

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил пользу Кубка России как с точки зрения спортивного развития, так и с точки зрения финансов.
«Кубок приносит нам пользу с точки зрения финансов и с точки зрения спортивного развития. Многие критикуют новый формат соревнования. Но я поддерживаю то количество официальных игр, которое у нас есть сегодня. Это однозначно идёт на пользу спортивной составляющей. Кубок даёт многое. Даже если мы будем участвовать в еврокубках, в них будет участвовать пять команд. Остальным командам тоже нужны матчи», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.
Ранее бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказал мнение о том, что специалистам в российском футболе нужно повышать уровень профессионализма.
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