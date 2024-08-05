Гаджиев озвучил один из тормозов российского футбола

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о том, что судейство является одним из тормозов в российском футболе.
Так он прокомментировал поражения команды в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).
А нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
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«Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.
А нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
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Мелисса Тимофеева