Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ

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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — выразил уверенность в беседе с «РБ Спорт» Кобнан.
Напомним, что на данный момент после двух туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в двадцать первом веке матчем стала игра против «Оренбурга».
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