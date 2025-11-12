Гранат высказался об увольнении Станковича из «Спартака»
Гранат посчитал странным, что Станкович не доработал до зимы
Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера и оценил работу сербского специалиста в московском клубе.
Как пишет портал Metaratings.ru, 11 ноября стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
«Странно, что Станкович не доработал до зимы. Он мог бы спокойно передать команду кому-то другому», — сказал собеседник.
При этом Гранат отметил, что серб удачно стартовал в «Спартаке», но затем ситуация «скатилась к обычной спартаковской тряске». Спортсмен добавил, что хотел бы видеть на посту наставника «красно-белых» отечественного специалиста с большим опытом и авторитетом.
Станкович возглавил команду в мае 2024 года. 25 мая 2025-го стороны продлили контракт, который должен был действовать до лета 2027-го. После 15 матчей клуб занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 25 очков.
22 ноября «Спартак» на своём поле примет ЦСКА. Встреча 16‑го тура начнётся в 16:45 мск.