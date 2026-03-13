Губерниев высоко оценил работу Талалаева на посту тренера «Балтики»
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высоко оценил работу главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и поделился прогнозом на матч калининградцев с ЦСКА. Он считает, что команды имеют равные шансы на победу.
В разговоре с Metaratings.ru Губерниев назвал Талалаева одним из самых перспективных российских тренеров. По его мнению, специалист помогает развивать отечественный футбол и выстраивает в «Балтике» амбициозную и дисциплинированную команду.
Телеведущий отметил, что калининградский клуб отличается неуступчивым характером и способен создать серьёзные проблемы сопернику. По его словам, ЦСКА придётся непросто в этой встрече, и «армейцам» не стоит рассчитывать на лёгкую игру.
После 20 туров чемпионата России «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и набрала 36 очков. В 21-м туре команда сыграет дома против ЦСКА. Матч пройдет 14 марта и начнётся в 20:30 по московскому времени.
Читайте также: