Гаджиев высказался о новом списке лучших футболистов по итогам сезона — 2024/25
Гаджиев: первые места среди вратарей в рейтинге распределены справедливо
Президент футбольного клуба «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев согласен с решением Российского футбольного союза (РФС) назвать Игоря Акинфеева лучшим вратарём сезона —2024/25, сообщает Metaratings.ru.
Уточняется, что 29 июня бюро исполкома РФС утвердило список лучших футболистов по итогам сезона — 2024/25. Среди вратарей первую строчку занял Акинфеев, второе место отдано Станиславу Агкацеву, а третьим стал Евгений Латышонок.
«Акинфеева поставили первым в списке 33 лучших игроков, а Агкацев недавно получил награду лучшему вратарю сезона. Не вижу никаких противоречий. Всё разделили поровну», — сказал Гаджиев.В прошедшем сезоне Акинфеев, выступая за ЦСКА, провёл 30 матчей во всех турнирах и пропустил 21 мяч. Агкацев же принял участие в 34 матчах, за ним числится 29 пропущенных мячей.