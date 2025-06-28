«Теперь пусть расплачивается»: Вячеслав Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов Елены Исинбаевой

28 июня 2025, 19:12

Фетисов: Исинбаева сама отвечает за свое финансовое состояние

Елена Исинбаева (Фото: РИА Новости/ Нина Зотина)

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в РФ. Его процитировало агентство РИА Новости.





Вячеслав Фетисов обратил внимание, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она покинула Российскую Федерацию.





«Теперь пусть расплачивается», — отметил он.