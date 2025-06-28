«Теперь пусть расплачивается»: Вячеслав Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов Елены Исинбаевой
Фетисов: Исинбаева сама отвечает за свое финансовое состояние
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в РФ. Его процитировало агентство РИА Новости.
Вячеслав Фетисов обратил внимание, что у него изменилось отношение к спортсменке, когда она покинула Российскую Федерацию.
«Теперь пусть расплачивается», — отметил он.
Двукратный олимпийский чемпион назвал Исинбаеву взрослым человеком. Со слов Фетисова, она теперь сама отвечает за свое финансовое состояние.
Напомним, Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Известно, что она не платила налоги. В настоящее время женщина должна Федеральной налоговой службе более 1,5 миллиона рублей.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.