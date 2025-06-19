Гафин рассказал о переговорах с Карпиным и его возвращении в «Динамо»
Гафин рассказал о возвращении Карпина в «Динамо» и переговорах с тренером
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, как проходили переговоры с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.
В интервью «РБ Спорт» он отметил, что после ухода из «Ростова» Карпин сначала заявил о желании сосредоточиться на сборной и не думать о клубной работе. Однако, благодаря своей энергии и желанию, тренер быстро перезагрузился и согласился на возвращение.
Контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
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