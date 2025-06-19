Гафин рассказал о переговорах с Карпиным и его возвращении в «Динамо»

19 июня 2025, 18:14

Гафин рассказал о возвращении Карпина в «Динамо» и переговорах с тренером

Фото: iStock / Andreyuu

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, как проходили переговоры с новым главным тренером команды Валерием Карпиным.