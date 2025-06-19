«Пари НН» интересует хавбек сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич

19 июня 2025, 15:19

Боснийский футболист Башич интересен клубу «Пари НН»

Иван Башич (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Российский футбольный клуб из Нижнего Новгорода «Пари НН» включился в борьбу с «Торпедо» за полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Ивана Башича. Об этом сообщает «Metaratings.ru».