«Пари НН» интересует хавбек сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич
Российский футбольный клуб из Нижнего Новгорода «Пари НН» включился в борьбу с «Торпедо» за полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Ивана Башича. Об этом сообщает «Metaratings.ru».
По предоставленной информации «Metaratings.ru» известно, что Иваном лично заинтересовался новый главный тренер нижегородской команды «Пари НН» Алексей Шпилевский. 23-летний футболист играл в «Оренбурге» с июля 2022 года по июнь 2025 года. За это время Башич забил четыре гола и сделал семь результативных передач в 86 матчах.
Спортсмен оценивается ресурсом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро, а его хорошая статистика игрока и личный интерес нового тренера создают максимально вероятные перспективы перехода в нижегородский клуб.
Следует отметить, что сам Шпилевский заявил о желании привить команде новую игровую философию, которая будет привлекать болельщиков на трибуны.
Читайте также: