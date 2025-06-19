Сычев назвал идеального тренера для ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал перспективы ЦСКА
Фото: iStock / Andreyuu

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хотел бы видеть Алексея Березуцкого главным тренером ЦСКА.



В интервью Metaratings.ru он назвал Березуцкого легендой клуба. Алексей тренировал ЦСКА с июня 2021-го по июнь 2022 года.

«Это легенда клуба, поэтому было бы интересно посмотреть за его работой во главе команды», — сказал Сычев.
Сейчас главным претендентом на пост тренера является Фабио Челестини.
Виктория Иванченко

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