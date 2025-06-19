Сычев назвал идеального тренера для ЦСКА
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал перспективы ЦСКА
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев заявил, что хотел бы видеть Алексея Березуцкого главным тренером ЦСКА.
В интервью Metaratings.ru он назвал Березуцкого легендой клуба. Алексей тренировал ЦСКА с июня 2021-го по июнь 2022 года.
«Это легенда клуба, поэтому было бы интересно посмотреть за его работой во главе команды», — сказал Сычев.Сейчас главным претендентом на пост тренера является Фабио Челестини.