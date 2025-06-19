Сычёв: в «Динамо» выполняют хотелки Карпина, клуб будет бороться за чемпионство
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв в беседе с Metaratings.ru поделился мнением о перспективах московского «Динамо» после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера.
«Вряд ли ему дадут время на раскачку. От него нужен результат, но и ему нужны соответствующие исполнители. Пока что его хотелки выполняют – вот Осипенко взяли, Глебов уже играет за «Динамо»», — отметил Сычёв.
По мнению экс-нападающего, клуб будет бороться за чемпионство.
Напомним, в пятницу, 13 июня, Валерий Карпин подписал соглашение с московским «Динамо» сроком на три года.
Ранее бывший полузащитник Антон Соснин назвал условие, при котором «Динамо» станет чемпионом с Карпиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».